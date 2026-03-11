Над регионами России сбито свыше 180 украинских БПЛА

В ночь на 11 марта ВСУ предприняли массированную атаку беспилотными летательными аппаратами самолетного типа российских регионов.
Расчетами ПВО и Черноморского флота перехвачены 185 украинских дронов-камикадзе самолетного типа.
Как сообщает Минобороны РФ, противник атаковал объекты в Белгородской, Брянской, Воронежской, Самарской, Саратовской и Курской областях.
На южном направлении атаке подверглись Крым, Краснодарский края, а также Астраханская, Волгоградская и Ростовская области.
Ранее сообщалось, что над Таганрогом были уничтожены порядка 40 беспилотников, а над Севастополем — девять воздушных целей. В городе зафиксированы разрушения и возгорание склада в садоводческом товариществе.
Часть летательных аппаратов сбиты над Азовским и Черным морем.