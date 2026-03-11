Малоимущим волгоградцам положено пособие на пожарные извещатели

Жители Волгоградской области могут получить пособие на пожарные извещатели. Об этом напомнили в региональном управлении МЧС. Ранее областные власти включили автономные пожарные извещатели в перечень приборов, которые можно приобрести за счет единовременного социального пособия. Соответствующие заявления необходимо подать в органы соцзащиты.