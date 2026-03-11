Ричмонд
Малоимущим волгоградцам положено пособие на пожарные извещатели

Жители Волгоградской области могут получить пособие на пожарные извещатели. Об.

Жители Волгоградской области могут получить пособие на пожарные извещатели. Об этом напомнили в региональном управлении МЧС. Ранее областные власти включили автономные пожарные извещатели в перечень приборов, которые можно приобрести за счет единовременного социального пособия. Соответствующие заявления необходимо подать в органы соцзащиты.

Право на выплату имеют малоимущие семьи и одиноко проживающие граждане с среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума. Пособие рассчитано на покупку трёх извещателей.

Устройства работают от батареек, устанавливаются на потолок и при обнаружении дыма издают громкий сигнал, предупреждая о возможном пожаре.

Практика уже доказала эффективность пожарных извещателей, которые спасли не одну жизнь.

Фото ГУ МЧС по Волгоградской области.