Тело замерзшего рыбака обнаружили в акватории Москвы-реки

Тело замерзшего рыбака обнаружили в акватории Москвы-реки. Об этом в среду, 11 марта, сообщили в MK.ru.

Мертвого мужчину нашли около 6:30 на льду в Нижней Мякининской пойме. Рядом с ним находились рыболовные принадлежности. Смерть наступила около двух часов ночи, уточнили в публикации.

Ранее сообщалось, что около 150 человек задействовали в поисково-спасательных работах по поиску пропавших подростков в подмосковном Звенигороде. По предварительным данным, они утонули в реке.

Трех детей ищут с 7 марта. Двое мальчиков и одна девочка потерялись во время прогулки. К утру 10 марта спасатели и волонтеры обследовали почти 20 километров Москвы-реки в Звенигороде.