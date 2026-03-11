Тело замерзшего рыбака обнаружили в акватории Москвы-реки. Об этом в среду, 11 марта, сообщили в MK.ru.
Мертвого мужчину нашли около 6:30 на льду в Нижней Мякининской пойме. Рядом с ним находились рыболовные принадлежности. Смерть наступила около двух часов ночи, уточнили в публикации.
Ранее сообщалось, что около 150 человек задействовали в поисково-спасательных работах по поиску пропавших подростков в подмосковном Звенигороде. По предварительным данным, они утонули в реке.
Трех детей ищут с 7 марта. Двое мальчиков и одна девочка потерялись во время прогулки. К утру 10 марта спасатели и волонтеры обследовали почти 20 километров Москвы-реки в Звенигороде.