Украинские БПЛА пытались атаковать пять районов Воронежской области

БПЛА пытались атаковать пять районов Воронежской области в ночь на 11 марта, сообщил губернатор Александр Гусев.
Силы ПВО обнаружили и ликвидировали 19 беспилотников.
«По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет», — подчеркнул глава региона.
Опасность атаки объявили в регионе накануне в десять часов вечера. Особый режим сохранялся до 7:43 11 марта.
