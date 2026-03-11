Ричмонд
Российский чиновник получил полмиллиона за фиктивный набор в армию

В Забайкальском крае возбудили уголовное дело против сотрудника администрации города Петровска-Забайкальского.

В Забайкальском крае возбудили уголовное дело против сотрудника администрации города Петровска-Забайкальского. Его подозревают в мошенничестве с использованием служебного положения. Об этом 11 марта сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

По данным источников, речь идет о начальнике отдела мобилизационной подготовки Алексее Коноваленко.

Следствие считает, что чиновник входил в рабочую группу, которая занималась набором граждан на военную службу по контракту. При этом он вписывал себя в документы как человека, который помогал заключать контракты, передает «МК в Чите».

Эти бумаги подписывались руководством, после чего ему начислялись выплаты из краевого бюджета.

По версии следствия, таким способом он получил более 500 тысяч рублей.

Из-за этих документов чиновник считался одним из самых результативных участников программы по набору контрактников в регионе.

Уголовное дело возбудили по ч. 3 ст. 159 УК РФ — мошенничество с использованием служебного положения. Материалы для расследования передало региональное управление ФСБ.

Следствие продолжает проверку и собирает доказательства.

