В Хабаровске женщине дали 17 лет колонии за срыв агитационных листовок

В Хабаровске суд приговорил 54-летнюю местную жительницу к 17 годам лишения свободы за государственную измену. Как сообщили в Telegram-канале прокуратуры Хабаровского края, женщина признана виновной в сотрудничестве с иностранной разведкой.
Приговор был вынесен 1-м Восточным окружным военным судом. Жительницу Хабаровска признали виновной по статьям «Государственная измена» и «Участие в террористической организации». Отбывать наказание она будет в колонии общего режима, после освобождения её свободу также ограничат ещё на один год.
Следствием было установлено, что женщина установила контакт с представителями украинских спецслужб. Мотивом для сотрудничества, по данным прокуратуры, стало обещание помочь ей с выездом за границу.
Выполняя задание кураторов, она занималась срывом агитационных материалов. Злоумышленница уничтожила не менее 14 брошюр, которые призывали граждан к службе в рядах Вооруженных сил России.
Часть сорванных листовок женщина сфотографировала и отправила своим заказчикам в качестве отчета. Остальные доказательства её противоправной деятельности — брошюры — хранились у неё дома и позже были изъяты сотрудниками ФСБ.
Кроме того, по заданию иностранной стороны она занималась сбором данных. В частности, женщина нашла в интернете и передала представителям Украины информацию о гибели российского военнослужащего, включая его личные данные.
Противоправная деятельность была пресечена сотрудниками УФСБ России по Хабаровскому краю. В ходе следствия вина фигурантки была полностью доказана, что и послужило основанием для сурового приговора.
