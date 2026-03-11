В Хабаровске женщине дали 17 лет колонии за срыв агитационных листовок

Приговор был вынесен 1-м Восточным окружным военным судом. Жительницу Хабаровска признали виновной по статьям «Государственная измена» и «Участие в террористической организации». Отбывать наказание она будет в колонии общего режима, после освобождения её свободу также ограничат ещё на один год.