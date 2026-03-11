В нацпарке «Красноярские Столбы» ищут пропавшего два дня назад мужчину

В Красноярске ищут пропавшего дня дня назад 55-летнего мужчину, который еще 9 марта ушел гулять в нацпарк «Красноярские Столбы» и пропал. Об этом сообщили в Telegram-канале краевого государственного казенного учреждения (КГКУ) «Спасатель».