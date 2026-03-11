В двух районах Воронежской области объявляли тревогу из-за прямой угрозы удара БПЛА

В ночь на среду, 11 марта, жителей Бутурлиновского и Россошанского районов Воронежской области предупредили об угрозе непосредственного удара беспилотников. Режим повышенной готовности в этих муниципалитетах продлился более четырех часов, сопровождаясь работой систем экстренного оповещения (сирен). Это следует из сообщений губернатора Александра Гусева.
Сигнал о прямой опасности поступил от главы региона в 00:24. Он призвал население незамедлительно принять меры предосторожности: зайти в помещения и отойти от окон, а при обнаружении дронов в небе — немедленно покинуть зону их видимости и сообщить по номеру 112. Локальная тревога для этих двух районов была отменена только в 04:34 утра.
Точечная угроза удара по районам возникла на фоне общего режима опасности атаки БПЛА, который был введен на территории всей Воронежской области еще накануне вечером, в 22:05. О его отмене стало известно на утро, в 7:43.
Губернатор добавил, что всего в течение прошедшей ночи над пятью районами области силы ПВО сбили 19 вражеских дронов. По предварительным данным, пострадавших нет.