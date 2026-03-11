«В ответе за отца»: Началось рассмотрение уголовного дела в отношении Александра Кана

Как рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы Приморского края, сыну олигарха предъявлены обвинения по трем статьям: участие в преступном сообществе, уклонение от уплаты таможенных платежей и контрабанда.
По версии следствия, Александр Кан участвовал в организованном преступном сообществе, созданном его отцом Олегом Каном. Последний был осужден 13 декабря 2025 года за совершение данных преступлений. В материалах дела также фигурируют другие участники группы, уголовные дела в отношении которых расследуются отдельно, а также лицо, уже осужденное 20 июня 2022 года.
Следствие считает, что, занимая должность руководителя ООО «Курильский универсальный комплекс», обвиняемый в период с 2014 по 2019 годы через подконтрольные коммерческие структуры организовал незаконное перемещение биоресурсов из России в Японию, Корею и Китай.
Как утверждает обвинение, при экспорте в таможенные органы подавались декларации с заниженной стоимостью товара, что позволило уклониться от уплаты таможенных платежей на сумму более 9,27 млн рублей.
«После поступления уголовного дела во Фрунзенский районный суд г. Владивостока, судом проведено предварительное слушание, в ходе которого разрешены все ходатайства сторон», — отметили в пресс-службе системы.
Рассмотрение дела пройдет в отсутствие подсудимого, поскольку он находится за пределами Российской Федерации.
Напомним, что ранее летом 2025 года стало известно, что приставы обратили в доход государства недвижимость обвиняемого. До этого его отца Олега Кана признали виновным по нескольким обвинениям, в том числе за заказное убийство приморского предпринимателя. Защита Олега Кана утверждала, что предприниматель умер в Великобритании.