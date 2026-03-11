«В ответе за отца»: Началось рассмотрение уголовного дела в отношении Александра Кана

По версии следствия, Александр Кан участвовал в организованном преступном сообществе, созданном его отцом Олегом Каном. Последний был осужден 13 декабря 2025 года за совершение данных преступлений. В материалах дела также фигурируют другие участники группы, уголовные дела в отношении которых расследуются отдельно, а также лицо, уже осужденное 20 июня 2022 года.