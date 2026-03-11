Консервный завод сгорел в Краснодарском крае

В станице Новомышастовской Красноармейского района Кубани произошел крупный пожар на консервном заводе. Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера вечером 10 марта.
На место тут же отправились специалисты пожарной части № 29 Красноармейского района. Для тушения вызвали еще одну команду из пожарной части № 8 станицы Старонижестеблиевской.
При прибытии было установлено, что огонь охватил территорию завода площадью около 400 квадратных метров.
«Из-за значительного количества горючих материалов на объекте создалась высокая пожарная нагрузка», — прокомментировали в Министерстве гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края.
Для борьбы с дымом задействовали два экипажа газодымозащитной службы.
Пожар ликвидировали. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших. Причина возгорания пока выясняется.