Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Консервный завод сгорел в Краснодарском крае

Пожар охватил 400 квадратных метров консервного завода в станице Новомышастовской.

Источник: Комсомольская правда

В станице Новомышастовской Красноармейского района Кубани произошел крупный пожар на консервном заводе. Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера вечером 10 марта.

На место тут же отправились специалисты пожарной части № 29 Красноармейского района. Для тушения вызвали еще одну команду из пожарной части № 8 станицы Старонижестеблиевской.

При прибытии было установлено, что огонь охватил территорию завода площадью около 400 квадратных метров.

«Из-за значительного количества горючих материалов на объекте создалась высокая пожарная нагрузка», — прокомментировали в Министерстве гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края.

Для борьбы с дымом задействовали два экипажа газодымозащитной службы.

Пожар ликвидировали. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших. Причина возгорания пока выясняется.

Узнать больше по теме
Покровск (украинское название, российское — Красноармейск): описание и стратегическое значение одного из крупнейших городов Донбасса
Город с богатой историей и стратегическим значением, Красноармейск — крупный промышленный центр и транспортный узел Донбасса. В материале рассказываем главное об этом населенном пункте в контексте СВО и событий 2025 года.
Читать дальше