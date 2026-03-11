Ричмонд
Силы ПВО РФ сбили 185 украинских беспилотников в ночь на 11 марта

ПВО сбила украинские беспилотники в небе над 11 регионами России.

Источник: Комсомольская правда

Минувшая ночь выдалась напряженной для российских систем противовоздушной обороны: военные уничтожили и перехватили 185 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Беспилотники были ликвидированы в небе над 11 регионами страны. Под удар попали территории Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Ростовской, Самарской и Саратовской областей, а также Краснодарский край и Республика Крым. Кроме того, дроны пытались атаковать цели в акваториях Азовского и Черного морей.

На фоне массированной атаки особо сложная обстановка сохраняется в Сочи. Как сообщил глава города Андрей Прошунин, сирены, предупреждающие об опасности атаки беспилотников, звучали всю ночь и продолжают работать утром 11 марта.

В связи с сохраняющейся опасностью местные власти приняли решение не ослаблять бдительность. Андрей Прошунин отметил, что детские сады и школы технически готовы принять детей, а персонал знает, как действовать в экстренных ситуациях. Однако родителям настоятельно рекомендовали не отправлять ребят на учебу до официальной отмены действия режима.

