Около 10 часов Воронежская область находилась в режиме опасности атаки БПЛА

Тревожный режим отменили 11 марта в 7:43 утра.

Источник: Комсомольская правда

Воронежская область в ночь на среду, 11 марта, находилась в режиме опасности атаки беспилотников. Он сохранялся в регионе почти 10 часов. Опасность была объявлена губернатором Александром Гусевым в 22:05 вторника, 10 марта, и только к 07:43 среды поступил сигнал отбоя.

За это время дежурные силы ПВО обнаружили и ликвидировали в небе над пятью районами области 19 вражеских дронов.

— По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет, — подчеркнул Александр Гусев.

При этом наиболее напряженная обстановка сложилась в Бутурлиновском и Россошанском районах. В этих муниципалитетах более четырех часов действовал режим угрозы прямого удара, сопровождавшийся работой сирен экстренного оповещения. Власти призвали жителей строго соблюдать меры безопасности и оставаться в укрытиях.

