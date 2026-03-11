Ричмонд
В Омске суд к 9 годам колонии приговорил мужчину за убийство соседа

Подсудимый говорил на суде, что не планировал убивать, а причиной преступления стали аморальное поведение и неприглядный внешний вид убитого.

Источник: Комсомольская правда

В Омске Ленинский райсуд вынес приговор местному жителю за убийство соседа из-за его внешнего вида. О приговоре сообщила прокуратура Омской области.

Фигурантом уголовного дела был 60-летний мужчина. Он в итоге был признан виновным по ч. 1 ст. 105 УК («Убийство»).

В ходе рассмотрения дела суд установил, что изначально вечером 30 июля прошлого года фигурант, будучи пьяным в общежитии, в ходе конфликта из-за внешнего вида и аморального поведения соседа нанес тому ранение ножом в сердце, от чего тот и умер.

Для того, чтобы скрыть причастность к преступлению, омич лишь через три дня сообщил силовикам о появлении трупного запаха из комнаты соседа.

Вину в совершении преступления он в полном объеме не признал, сказав, что у него был лишь умысел причинить соседу лишь телесные повреждения.

«Суд определил виновному наказание в виде 9 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, обязав выплатить двоюродной сестре погибшего 150 тыс. рублей в качестве возмещения причиненного морального вреда, а также средств, затраченных ею на погребение», — отметили в ведомстве.

Ранее КП-Омск писала, что в Омске будут судить 23-летнего парня, который обвиняется в убийстве человека и расчленении его тела.