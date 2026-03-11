В Омске суд к 9 годам колонии приговорил мужчину за убийство соседа

В ходе рассмотрения дела суд установил, что изначально вечером 30 июля прошлого года фигурант, будучи пьяным в общежитии, в ходе конфликта из-за внешнего вида и аморального поведения соседа нанес тому ранение ножом в сердце, от чего тот и умер.