В Омске суд к 9 годам колонии приговорил мужчину за убийство соседа

В Омске Ленинский райсуд вынес приговор местному жителю за убийство соседа из-за его внешнего вида. О приговоре сообщила прокуратура Омской области.
Фигурантом уголовного дела был 60-летний мужчина. Он в итоге был признан виновным по ч. 1 ст. 105 УК («Убийство»).
В ходе рассмотрения дела суд установил, что изначально вечером 30 июля прошлого года фигурант, будучи пьяным в общежитии, в ходе конфликта из-за внешнего вида и аморального поведения соседа нанес тому ранение ножом в сердце, от чего тот и умер.
Для того, чтобы скрыть причастность к преступлению, омич лишь через три дня сообщил силовикам о появлении трупного запаха из комнаты соседа.
Вину в совершении преступления он в полном объеме не признал, сказав, что у него был лишь умысел причинить соседу лишь телесные повреждения.
«Суд определил виновному наказание в виде 9 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, обязав выплатить двоюродной сестре погибшего 150 тыс. рублей в качестве возмещения причиненного морального вреда, а также средств, затраченных ею на погребение», — отметили в ведомстве.
