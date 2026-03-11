Россиянка впала в кому после удаления зуба мудрости в Таиланде

Сейчас лечение обходится в 15 тысяч бат (около 37 тыс. рублей) в день, а средств семьи, проживающей в Крыму, не хватает. Обратные билеты были забронированы на 11 марта, но вылет невозможен: Екатерина не транспортабельна, а стыковочный рейс проходил через закрытый Абу-Даби.