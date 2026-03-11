Ричмонд
Россиянка впала в кому после удаления зуба мудрости в Таиланде

Жительница Крыма впала в кому после удаления зуба мудрости в Таиланде. Родные пытаются собрать средства на её лечение, поскольку страховка закончилась. Об этом стало известно Telegram-каналу Baza.

Екатерина, инвалид-колясочник и швея из Саки, давно копила деньги на первое заграничное путешествие, которое решила совершить вместе с сестрой в Таиланд. В Паттайе у девушки возникло воспаление зуба мудрости, и его удалили в местной больнице по страховке.

Крымчанка впала в кому после удаления зуба мудрости в Таиланде. Видео © Telegram / Baza.

Утром 8 марта состояние Екатерины резко ухудшилось: поднялась температура до 40 градусов, начался бред, она потеряла сознание и выпала из коляски. Госпитализация в Чонбури показала серьёзные осложнения — губы посинели, начались судороги, и девушка впала в кому.

Сейчас лечение обходится в 15 тысяч бат (около 37 тыс. рублей) в день, а средств семьи, проживающей в Крыму, не хватает. Обратные билеты были забронированы на 11 марта, но вылет невозможен: Екатерина не транспортабельна, а стыковочный рейс проходил через закрытый Абу-Даби.

Ранее сообщалось, что пикап с лодкой и надувным бананом протаранил массажный салон с россиянами в Таиланде. В результате столкновения пострадали шесть человек: пятеро получили лёгкие травмы, ещё один — серьёзные повреждения.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

