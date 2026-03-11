Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Военные раскрыли детали уничтожения БПЛА над Воронежской областью

Прошедшей ночью средства ПВО перехватили и уничтожили 185 беспилотников над территорией России.

Источник: АиФ Воронеж

Беспилотники, пытавшиеся атаковать пять районов Воронежской области в ночь на 11 марта, были самолетного типа, уточняет Минобороны РФ.

Ранее губернатор Александр Гусев сообщил, что в небе над регионом ликвидировали 19 БПЛА.

По информации военного ведомства, прошедшей ночью средства ПВО перехватили и уничтожили 185 беспилотников над территорией России.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше