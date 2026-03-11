Военные раскрыли детали уничтожения БПЛА над Воронежской областью

Беспилотники, пытавшиеся атаковать пять районов Воронежской области в ночь на 11 марта, были самолетного типа, уточняет Минобороны РФ.
Ранее губернатор Александр Гусев сообщил, что в небе над регионом ликвидировали 19 БПЛА.
По информации военного ведомства, прошедшей ночью средства ПВО перехватили и уничтожили 185 беспилотников над территорией России.
