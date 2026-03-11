Ричмонд
В Таиланде арестовали россиянку за нелегальную работу

В тайском городе Паттайя гражданку России обвинили в нелегальной работе косметологом и оказании медицинских услуг.

Источник: Аргументы и факты

В Таиланде арестовали гражданку России, обвинив ее в нелегальной работе косметологом. Об этом сообщило управление иммиграционной полиции по провинции Чонбури.

Арест был произведен по месту жительства 34-летней женщины в городе Паттайя (округ Бангламунг, провинция Чонбури). Ее обвиняют в «осуществлении трудовой деятельности в качестве косметолога без соответствующего разрешения государственных органов и нелегальном оказании медицинских услуг без государственной лицензии».

В полиции уточнили, что иммиграционными властями было получено сообщение о нелегально работающей иностранке.

Ранее сообщалось, что в Чонбури задержали гражданина России, заподозренного в участии в транснациональной мошеннической схеме.

Также информировалось о задержании россиянина-диджея на тайском острове Пханган по подозрению в торговле наркотиками.