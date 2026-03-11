В Таиланде арестовали россиянку за нелегальную работу

Арест был произведен по месту жительства 34-летней женщины в городе Паттайя (округ Бангламунг, провинция Чонбури). Ее обвиняют в «осуществлении трудовой деятельности в качестве косметолога без соответствующего разрешения государственных органов и нелегальном оказании медицинских услуг без государственной лицензии».