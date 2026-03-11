Ричмонд
Восемь машин столкнулись в Василеостровском районе Петербурга

Массовое ДТП произошло в Северной столице.

Источник: t.me/Megapolisonline

Утром 11 марта в Василеостровском районе Петербурга случилась массовая авария. Там столкнулось около восьми легковых машин. Об этом сообщили в Telegram-канале «Мегаполис» со ссылкой на очевидцев.

— ДТП произошло на пересечении набережной реки Смоленки и 12/13 линии Васильевского острова, — уточнил автор.

Что стало причиной массовой аварии, пока неизвестно. Не исключено, ее спровоцировал гололед. Судя по опубликованным кадрам, в результате случившегося серьезных повреждений автомобили не получили. Машин скорой помощи там замечено не было, возможно, никому из водителей она не потребовалась. Информация о произошедшем уточняется.

Ранее «КП-Петербург» рассказывала, что в 2025 году в Северной столице насчитали 193 ДТП с участием электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности. Это на 4,5 процента меньше, чем годом ранее.