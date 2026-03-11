Ричмонд
Глава СК РФ запросил доклад по делу подростка, который убил мужчину в Иркутске

17-летний подросток смертельно ранил в ногу 28-летнего мужчину в Ленинском районе.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад по делу подростка, который убил мужчину в Иркутске. Напомним, вечером 8 марта в Ленинском районе группа подростков из четырех человек проследила за 28-летним мужчиной в торговом центре. Там они подумали, что неизвестный пьян и ведет себя неадекватно.

— Выйдя за незнакомцем на улицу, подростки начали его избивать. После этого один из них достал нож и ударил мужчину в правое бедро, от сильной кровопотери он умер на месте, — сообщили в СУ СКР по Иркутской области.

Подростка задержали, в отношении него завели уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего». Обвиняемого заключили под стражу до 8 мая 2026 года. Расследование продолжается.

