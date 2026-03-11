Искала любовь, но нашла аферистов: мошенники похитили у жительницы Артема почти миллион рублей

Жительница Артема поверила виртуальному другу. Желая получить быструю прибыль, она перевела на счета, указанные мошенниками, сначала все свои личные накопления, а затем оформила кредит и отправила злоумышленникам и эти деньги. Общая сумма ущерба составила порядка 900 тысяч рублей. Когда «инвестор» перестал выходить на связь, женщина поняла, что ее обманули, и пошла с заявлением в полицию.