Искала любовь, но нашла аферистов: мошенники похитили у жительницы Артема почти миллион рублей

В полицию Артема обратилась 35-летняя местная жительница. Женщина сообщила полицейским, что неизвестные похитили у нее крупную сумму денег — более 900 тысяч рублей. Потерпевшая попалась на уловку аферистов после общения на сайте знакомств.
Как выяснили сотрудники полиции, незадолго до случившегося женщина познакомилась в интернете с приятным молодым человеком. Мужчина представился иностранцем. Между собеседниками завязалась дружеская переписка, и спустя некоторое время новый знакомый предложил девушке легкий заработок. Он пообещал ей баснословный доход от выгодных сделок на бирже и уговорил начать «инвестировать».
Жительница Артема поверила виртуальному другу. Желая получить быструю прибыль, она перевела на счета, указанные мошенниками, сначала все свои личные накопления, а затем оформила кредит и отправила злоумышленникам и эти деньги. Общая сумма ущерба составила порядка 900 тысяч рублей. Когда «инвестор» перестал выходить на связь, женщина поняла, что ее обманули, и пошла с заявлением в полицию.
В настоящее время в следственном подразделении возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в крупном размере» (ч. 3 ст. 159 УК РФ).