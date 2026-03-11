Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Богатство на 166 миллионов: в Волгограде лишили имущества судью в отставке

В Волгоградской области осудили судью за коррупцию.

В Волгоградской области завершился громкий процесс, инициированный по поручению председателя Верховного суда РФ Игоря Краснова. Волжский городской суд вынес решение об изъятии в пользу государства огромного состояния, принадлежавшего бывшему судье Нижегородского областного суда Виктору Фомину. Сумма впечатляет даже бывалых юристов — общая стоимость активов потянула на 166 миллионов рублей.

Следствие выяснило, что служитель Фемиды годами нарушал антикоррупционные запреты. Пока Фомин вершил правосудие, у него откуда-то появлялись доходы, которые никак не бились с официальной зарплатой. Чтобы скрыть свое реальное богатство, судья оформлял элитную недвижимость и люксовые авто на родственников. География владений оказалась обширной: от Москвы и Подмосковья до Ростовской и Саратовской областей.

В списке конфискованного имущества значатся 35 объектов недвижимости, включая земельные участки, жилые и офисные помещения. Кроме того, в доход государства отошел и престижный кроссовер BMW X6 XDRIVE 30D. Суд пришел к выводу, что регистрация активов на родных была лишь формальностью, чтобы не декларировать доходы и не объяснять их происхождение.

Решение вступило в силу немедленно, хотя у бывшего судьи еще есть шанс на апелляцию.

Ранее сообщалось, что в Волгограде экс-судью лишили статуса за пьяное ДТП.

Узнать больше по теме
Игорь Краснов: биография председателя Верховного суда РФ и следователя по резонансным делам
Амбициозный служитель закона быстро вырвался из региона и стал частью центрального аппарата правоохранителей. Ему поручали самые известные и сложные расследования, долгое время он работал генеральным прокурором РФ, а не так давно стал председателем Верховного суда РФ. Главное из биографии Игоря Краснова — в тексте.
Читать дальше