Богатство на 166 миллионов: в Волгограде лишили имущества судью в отставке

В Волгоградской области завершился громкий процесс, инициированный по поручению председателя Верховного суда РФ Игоря Краснова. Волжский городской суд вынес решение об изъятии в пользу государства огромного состояния, принадлежавшего бывшему судье Нижегородского областного суда Виктору Фомину. Сумма впечатляет даже бывалых юристов — общая стоимость активов потянула на 166 миллионов рублей.
Следствие выяснило, что служитель Фемиды годами нарушал антикоррупционные запреты. Пока Фомин вершил правосудие, у него откуда-то появлялись доходы, которые никак не бились с официальной зарплатой. Чтобы скрыть свое реальное богатство, судья оформлял элитную недвижимость и люксовые авто на родственников. География владений оказалась обширной: от Москвы и Подмосковья до Ростовской и Саратовской областей.
В списке конфискованного имущества значатся 35 объектов недвижимости, включая земельные участки, жилые и офисные помещения. Кроме того, в доход государства отошел и престижный кроссовер BMW X6 XDRIVE 30D. Суд пришел к выводу, что регистрация активов на родных была лишь формальностью, чтобы не декларировать доходы и не объяснять их происхождение.
Решение вступило в силу немедленно, хотя у бывшего судьи еще есть шанс на апелляцию.
