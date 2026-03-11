Богатство на 166 миллионов: в Волгограде лишили имущества судью в отставке

В списке конфискованного имущества значатся 35 объектов недвижимости, включая земельные участки, жилые и офисные помещения. Кроме того, в доход государства отошел и престижный кроссовер BMW X6 XDRIVE 30D. Суд пришел к выводу, что регистрация активов на родных была лишь формальностью, чтобы не декларировать доходы и не объяснять их происхождение.