Минздрав прокомментировал произошедшую трагедию в школе

Вторник, 10 марта, стал траурным днём для школы № 83 Владивостока. Во время занятий второй смены 15-летний ученик восьмого класса потерял сознание прямо за партой. Прибывшие медики почти час боролись за его жизнь, но реанимация оказалась безуспешной. Прокуратура Приморского края инициировала проверку по факту случившегося.
Как сообщили в пресс-службе краевого Минздрава, вызов в школу поступил в 14:06. Уже через 20 минут на месте работала педиатрическая бригада скорой помощи, которая сразу начала сердечно-легочную реанимацию. Спустя 4 минуты медики вызвали подкрепление — бригаду анестезиологии и реанимации, которая прибыла через 16 минут.
Реанимационные мероприятия не прекращались ни на минуту на протяжении 50 минут. К сожалению, спасти подростка не удалось. В Минздраве подчеркнули, что медики сделали всё возможное в сложившейся ситуации.
В социальных сетях очевидцы и горожане активно обсуждают возможную причину смерти. Наиболее популярная версия — оторвавшийся тромб, однако официального подтверждения этой информации пока нет. Следствию предстоит установить точную причину трагедии.