Минздрав прокомментировал произошедшую трагедию в школе

Вторник, 10 марта, стал траурным днём для школы № 83 Владивостока. Во время занятий второй смены 15-летний ученик восьмого класса потерял сознание прямо за партой. Прибывшие медики почти час боролись за его жизнь, но реанимация оказалась безуспешной. Прокуратура Приморского края инициировала проверку по факту случившегося.