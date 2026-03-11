В Безенчуке вынесен приговор «банковской» ОПГ, похитившей 34 млн рублей

Установлено, что в 2016 г. юрист и старший клиентский менеджер одного из банков в Безенчуке создали организованную преступную группу, в которую привлекли шесть участников. Участники похищали деньги банка, оформляя кредитные договоры на подставных лиц для приобретения несуществующих объектов недвижимости.