Несколько автомобилей столкнулись в районе Внуково

На месте ДТП работают оперативные службы, обстоятельства случившегося выясняются. Движение в районе аварии затруднено, ведомство призвало водителей выбирать пути объезда.
«Столкнулось четыре авто, водитель одного из них был зажат. Мужчину деблокировали, передали медикам», — рассказал Агентству «Москва» осведомленный источник.
Он уточнил, что из другого столкнувшегося автомобиля к врачам обратился ребенок.
Ранее грузовик столкнулся с семью машинами в подмосковном Подольске. Авария произошла на 34-м километре Каширского шоссе. Предварительно, за медицинской помощью никто не обращался. Причины аварии установят сотрудники Госавтоинспекции Московской области.