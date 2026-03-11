Ричмонд
Несколько автомобилей столкнулись в районе Внуково

Несколько автомобилей столкнулись в районе Проектируемого проезда № 7083 в районе Внуково. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

Источник: РИА "Новости"

На месте ДТП работают оперативные службы, обстоятельства случившегося выясняются. Движение в районе аварии затруднено, ведомство призвало водителей выбирать пути объезда.

«Столкнулось четыре авто, водитель одного из них был зажат. Мужчину деблокировали, передали медикам», — рассказал Агентству «Москва» осведомленный источник.

Он уточнил, что из другого столкнувшегося автомобиля к врачам обратился ребенок.

Ранее грузовик столкнулся с семью машинами в подмосковном Подольске. Авария произошла на 34-м километре Каширского шоссе. Предварительно, за медицинской помощью никто не обращался. Причины аварии установят сотрудники Госавтоинспекции Московской области.