Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Забайкалье подросток разбился насмерть, перелезая через забор

Следователи завели уголовное дело после гибели 15-летнего парня в Забайкалье.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В поселке Шерловая Гора трагически погиб 15-летний подросток. Как сообщает ИА ChitaMedia, вечером 10 марта 2026 года он гулял с друзьями и, возвращаясь домой, решил перелезть через двухметровый железный забор в центральном парке. Под ограждением была только заснеженная земля. Подросток упал и получил смертельные травмы.

— Внешних признаков насильственной смерти на теле не нашли. Что именно случилось, сейчас выясняют следователи. По словам педагогов, раньше у мальчика случались обмороки, и они предупреждали об этом родителей. В школе подростка характеризовали удовлетворительно, он рос в полной семье. Сейчас психологи работают с его одноклассниками и учителями, чтобы поддержать их, — прокомментировала Уполномоченный по правам ребенка в Забайкалье Наталия Эпова.

Заведено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Следователи осмотрели место происшествия и назначили экспертизы, чтобы точно установить причину смерти. Криминальную версию пока не рассматривают как основную. Руководство краевого СУ СКР держит дело на контроле.

Ранее КП-Иркутск рассказывала о том, что полицейские задержали водителя, который может побороться за звание самого пьяного автомобилиста в стране. Уровень алкоголя в выдыхаемом воздухе превысил допустимую норму почти в 28 (!) раз. Подробнее.