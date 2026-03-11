В Забайкалье подросток разбился насмерть, перелезая через забор

В поселке Шерловая Гора трагически погиб 15-летний подросток. Как сообщает ИА ChitaMedia, вечером 10 марта 2026 года он гулял с друзьями и, возвращаясь домой, решил перелезть через двухметровый железный забор в центральном парке. Под ограждением была только заснеженная земля. Подросток упал и получил смертельные травмы.
— Внешних признаков насильственной смерти на теле не нашли. Что именно случилось, сейчас выясняют следователи. По словам педагогов, раньше у мальчика случались обмороки, и они предупреждали об этом родителей. В школе подростка характеризовали удовлетворительно, он рос в полной семье. Сейчас психологи работают с его одноклассниками и учителями, чтобы поддержать их, — прокомментировала Уполномоченный по правам ребенка в Забайкалье Наталия Эпова.
Заведено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Следователи осмотрели место происшествия и назначили экспертизы, чтобы точно установить причину смерти. Криминальную версию пока не рассматривают как основную. Руководство краевого СУ СКР держит дело на контроле.
Ранее КП-Иркутск рассказывала о том, что полицейские задержали водителя, который может побороться за звание самого пьяного автомобилиста в стране. Уровень алкоголя в выдыхаемом воздухе превысил допустимую норму почти в 28 (!) раз. Подробнее.