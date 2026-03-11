Ричмонд
Девятерых пострадавших при атаке ВСУ в Брянске эвакуируют в Москву

20 пострадавших при атаке ВСУ остаются в больницах Брянска, среди них ребенок.

Источник: Комсомольская правда

Девятерых человек, пострадавших при ракетном ударе украинских войск по Брянску, экстренно доставляют в Москву. Все они находятся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии, сообщили в Министерстве здравоохранения РФ.

Также в ведомстве уточнили, что 20 пациентов остаются на лечении в местных больницах. Среди них — один ребенок. Врачи оценивают состояние троих взрослых как тяжелое.

Вечером 10 марта Вооруженные силы Украины нанесли массированный ракетный удар по центру Брянска. В результате атаки погибли шесть мирных жителей, еще 37 человек получили ранения. Удар пришелся по цеху одного из промышленных предприятий города. По предварительным данным, украинские боевики использовали дальнобойные ракеты Storm Shadow.