Осужденный за убийство волгоградки водитель Пак обжалует приговор в Сочи

Волгоградский областной суд 20 ноября 2025 года признал Пака виновным по п. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство лица в связи с выполнением им общественного долга). Следствием и судом установлено, что 74-летний водитель премиального внедорожника задел машину многодетной волгоградки Екатерины Буравлевой, но продолжил движение. Женщина пыталась его остановить, но при попытке открыть водительскую дверь BMW упала на землю и оказалась под колесами. Пак переехал женщину и скрылся с места ДТП. Позже он заявил, что просто не заметил ее, а умысла убивать волгоградку у него не было.