У берегов ОАЭ обстреляли контейнеровоз

ЧП случилось в 25 морских милях к северо-западу от Рас-эль-Хаймы, следует из пресс-релиза UKMTO. Сколько человек находилось на борту, неизвестно.
4 марта два судна подверглись атакам у берегов ОАЭ вблизи Ормузского пролива. Этот пролив — единственный выход для экспорта нефти и СПГ из стран Персидского залива. После начала боевых действий на Ближнем Востоке Иран пригрозил сжигать все суда «стран-противников», пытающихся пересечь этот коридор. По данным Reuters, ВМС США отказываются сопровождать суда в Ормузском проливе.
