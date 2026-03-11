Минздрав: Девять пострадавших при ракетной атаке в Брянске эвакуируют в Москву

Бригады медиков в среду, 11 марта, начали эвакуацию девяти пострадавших при ракетной атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Брянске. По словам помощника министра здравоохранения России Алексея Кузнецова, все они находятся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии и доставляются для лечения в федеральные медицинские центры и больницы Москвы.