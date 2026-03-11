Ричмонд
Минздрав: Девять пострадавших при ракетной атаке в Брянске эвакуируют в Москву

Бригады медиков в среду, 11 марта, начали эвакуацию девяти пострадавших при ракетной атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Брянске. По словам помощника министра здравоохранения России Алексея Кузнецова, все они находятся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии и доставляются для лечения в федеральные медицинские центры и больницы Москвы.

Кузнецов отметил, что, помимо эвакуируемых, еще 20 пострадавших, в том числе один ребенок, продолжают получать медицинскую помощь в больницах Брянска. Он уточнил, что состояние троих взрослых оценивается как тяжелое, а остальные находятся в состоянии средней степени тяжести.

Помощник министра добавил, что среди пострадавших 13 человек проходят амбулаторное лечение. Медицинские службы работают в усиленном режиме, чтобы оказать необходимую помощь каждому пострадавшему.

Кузнецов также отметил важность координации между местными и федеральными центрами здравоохранения для своевременной транспортировки и оказания квалифицированной помощи пациентам, особенно тем, кто оказался в крайне тяжелом состоянии после атаки, передает ТАСС.

По словам губернатора Брянской области Александра Богомаза, в результате удара по предприятию в Брянске ракетами ВСУ шестеро мирных граждан погибли.