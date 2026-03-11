СМИ: Мать миллиардера Жукова обвинили в краже с помощью «схемы Долиной»

Мать миллиардера Юрия Жукова, уехавшего из России, обвинили в краже почти двух миллионов рублей по «схеме Долиной». Об этом в среду, 11 марта, рассказали в Telegram-канале Mash.
Людмила Жукова, по данным СМИ, связалась по объявлению с фирмой, которая занимается выкупом старых автомобилей. Женщина предложила свою машину. Расплатившись, представители фирмы забрали автомобиль на эвакуаторе.
Однако на выезде из Рублевки грузовик остановили полицейские с якобы родственником пенсионерки и забрали машину. Позже выяснилось, что Жукова обратилась в полицию с заявлением о том, что была не в себе во время заключения сделки.
Так компания осталась без машины и денег. Впоследствии было заведено дело по статье «Мошенничество» на неустановленное лицо, уточнили в публикации.
Тем временем жительница Москвы лишилась квартиры по «схеме Долиной», однако за это жилье она все еще продолжает платить ипотеку по 90 тысяч рублей ежемесячно.
Дело о квартире певицы Ларисы Долиной планируется включить в учебные программы для студентов юридических факультетов. В вузах хотят изменить подход к анализу рисков на рынке.