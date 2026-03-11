В Краснодаре суд изъял у чиновника 25 млн рублей сомнительных доходов

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. При проверке исполнения законодательства о противодействии коррупции выяснилось, что главный специалист одного из подразделений муниципального контроля мэрии купил авто за 3,3 млн рублей без объяснения источников.
Кроме того, на счета жены поступило 22,5 млн рублей, происхождение которых тоже не подтверждено. Был подан иск об обращении указанных денежных средств в доход РФ. Первая инстанция отказала, но апелляция отменила решение и удовлетворила требования. Деньги обращены в доход РФ. Прокуратура контролирует исполнение суда.