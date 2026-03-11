Ричмонд
ФСБ задержала жителя Владимирской области за подготовку атак по военным самолетам

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали жителя Владимирской области, который по заданию Украины занимался подготовкой подрыва российской военной авиатехники. Об этом в среду, 11 марта, сообщили в ведомстве.

Россиянин самостоятельно связался с представителем украинских специальных служб через мессенджер WhatsApp*.

— Действуя по его указанию, он планировал осуществить подрыв авиационной техники Вооруженных сил Российской Федерации, — цитирует сообщение РИА Новости.

6 марта сотрудники ФСБ задержали 18-летнюю жительницу ДНР, которая передавала разведке Украины данные о военных и молодежных организациях России.

Кроме того, в начале марта силовики задержали жителя Крыма за шпионаж в пользу военной разведки Украины. Задержанный передавал сведения о местах дислокации бойцов ВС РФ и их техники.

*Принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской.

