Самолёт рейса Красноярск — Якутск подал сигнал бедствия

Airbus A319 подал сигнал 7700 примерно через полчаса после вылета. По данным SHOT, командир самолёта развернул борт в небе над селом Богучаны и направился обратно в Красноярск. На борту находились 120 пассажиров и шесть членов экипажа. В настоящий момент самолёт кружит в районе аэропорта вылета, вырабатывая топливо перед посадкой.