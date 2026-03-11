Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Самолёт рейса Красноярск — Якутск подал сигнал бедствия

Самолёт авиакомпании «Россия» с бортовым номером RA-73205 и 120 пассажирами подал сигнал бедствия над Красноярским краем из-за разгерметизации салона и возвращается в аэропорт вылета. Об этом стало известно SHOT.

Источник: Life.ru

Airbus A319 подал сигнал 7700 примерно через полчаса после вылета. По данным SHOT, командир самолёта развернул борт в небе над селом Богучаны и направился обратно в Красноярск. На борту находились 120 пассажиров и шесть членов экипажа. В настоящий момент самолёт кружит в районе аэропорта вылета, вырабатывая топливо перед посадкой.

Ранее пассажирский самолёт Boeing 767−300 авиакомпании Azur Air, следующий из Тюмени во Вьетнам, подал сигнал общей аварийной ситуации (код 7700) в небе над Мьянмой из-за неполадок с двигателем. Экипаж принял решение об экстренной посадке, метка лайнера пропала с онлайн-радаров.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.