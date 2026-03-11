«Бил по голове деревянным табуретом»: пациент не ожидал, на что способен его сосед по палате

В Эхирит-Булагатском районе мужчину приговорили за покушение на убийство пациента. Ночью 25 ноября 2025 года 53-летний подсудимый, находившийся на лечении в больнице, из личной неприязни напал на соседа по палате. Он не менее трех раз ударил 47 летнего мужчину по голове деревянной табуреткой. Об этом КП-Иркутск сообщили в региональной прокуратуре.