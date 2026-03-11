Ричмонд
«Бил по голове деревянным табуретом»: пациент не ожидал, на что способен его сосед по палате

В Эхирит-Булагатском районе мужчину осудили за покушение на убийство пациента.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Эхирит-Булагатском районе мужчину приговорили за покушение на убийство пациента. Ночью 25 ноября 2025 года 53-летний подсудимый, находившийся на лечении в больнице, из личной неприязни напал на соседа по палате. Он не менее трех раз ударил 47 летнего мужчину по голове деревянной табуреткой. Об этом КП-Иркутск сообщили в региональной прокуратуре.

— Пострадавший получил травмы с сотрясением головного мозга, — уточнили в пресс-службе ведомства.

Благодаря сопротивлению и вмешательству врачей, мужчина не умер. Нападавшего пациента приговорили к шести годами лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Ранее КП-Иркутск рассказывала, что изверг поджег дом, в котором запер бывшую жену и четверых маленьких детей. Женщина била стекла, чтобы вытолкать на улицу детей. Пока она задыхалась в дыму, ее бывший муж бежал по улице, бросив у дома канистру с бензином. Подробнее.