ДТП с вахтовым автобусом в Башкирии: погибла 75-летняя женщина

В Башкирии в ДТП с вахтовым автобусом погибла пассажирка Chery Tiggo.

Источник: ГАИ Башкирии

Сегодня утром, 11 марта, в Башкирии на 7-м километре дороги Иглино — Кальтовка произошло смертельное ДТП. По предварительным данным Госавтоинспекции республики, 66-летний водитель автобуса «Неман» столкнулся со встречным автомобилем Chery Tiggo 4.

В результате аварии 75-летняя пассажирка легковой машины погибла на месте от полученных травм. Оба водителя госпитализированы.

Автобус в момент ДТП выполнял вахтовые перевозки, в салоне пассажиров не было.

— В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства произошедшего, — заявил глава дорожной полиции региона Владимир Севастьянов.