ДТП с вахтовым автобусом в Башкирии: погибла 75-летняя женщина

Сегодня утром, 11 марта, в Башкирии на 7-м километре дороги Иглино — Кальтовка произошло смертельное ДТП. По предварительным данным Госавтоинспекции республики, 66-летний водитель автобуса «Неман» столкнулся со встречным автомобилем Chery Tiggo 4.