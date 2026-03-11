В Бобруйске подростка и отчима ждет 28 лет тюрьмы на двоих — что они натворили

33-летний отчим втянул своего 17-летнего пасынка в наркобизнес, теперь их ждут длительные сроки лишения свободы. Как сообщили в Генеральной прокуратуре, 33-летний житель Бобруйска работал в интернет-магазине по продаже запрещенных веществ курьером-закладчиком. В какой-то момент он предложил своему несовершеннолетнему пасынку, который до этого попадал в поле зрения правоохранителей, «подработку».