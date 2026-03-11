В Бобруйске подростка и отчима ждет 28 лет тюрьмы на двоих — что они натворили

33-летний отчим втянул своего 17-летнего пасынка в наркобизнес, теперь их ждут длительные сроки лишения свободы. Как сообщили в Генеральной прокуратуре, 33-летний житель Бобруйска работал в интернет-магазине по продаже запрещенных веществ курьером-закладчиком. В какой-то момент он предложил своему несовершеннолетнему пасынку, который до этого попадал в поле зрения правоохранителей, «подработку».
— Его роль заключалась в создании в приложении мобильного телефона обозначений тайников с психотропами. За совершение этих действий отчим пообещал угощать 17-летнего подростка запрещенными веществами и передавать ему часть денежных средств от преступной деятельности, — отметили в Генпрокуратуре.
Начиная с мая 2025 года в течение месяца отчим сделал около 80 закладок с запрещенными веществами, тайники были разбросаны по Могилевской области.
В июне 2025 года отчима и пасынка задержали. В дальнейшем выяснилось, что один из покупателей запрещенных веществ умер в результате полученной смертельной дозы и острого отравления.
В ходе судебного заседания отчим свою вину не признал, его несовершеннолетний пасынок сделал это частично.
Приговор суда Кличевского района: отчим получил 16 лет усиленного режима, а также штраф в 250 базовых величин (по состоянию на март 2026 года это 11250 белорусских рублей). Несовершеннолетний пасынок приговорен к 12 годам колонии в условиях усиленного режима.
