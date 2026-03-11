В Воронеже снова спасают травмированную ушастую сову

Воронежские волонтеры сообщества «Сердце леса» приняли на попечение вторую ушастую сову за последние пять дней. Светлую, редкой красоты самку обнаружили случайные прохожие в сквере в самом центре города. У птицы тяжелый диагноз: тупая травма позвоночника, осложненная воспалением легких и воздухоносных мешков. Об этом сообщили добровольцы в ночь на 11 марта.