В Воронеже снова спасают травмированную ушастую сову

Воронежские волонтеры сообщества «Сердце леса» приняли на попечение вторую ушастую сову за последние пять дней. Светлую, редкой красоты самку обнаружили случайные прохожие в сквере в самом центре города. У птицы тяжелый диагноз: тупая травма позвоночника, осложненная воспалением легких и воздухоносных мешков. Об этом сообщили добровольцы в ночь на 11 марта.
Напомним, 8 марта также была госпитализирована ушастая сова. Первую птичку нашли в зоне взлетной полосы воронежского аэропорта, вероятно, она столкнулась со стеклянным ограждением.
Там ситуация еще более критическая: при целых крыльях у птицы диагностирована черепно-мозговая травма с кровоизлияниями в ушных проходах и трещиной в клюве.
Кстати, в конце января волонтерам доставили другую серую сову неравнодушные люди из области. Птицу подобрали на обочине. Оказалось, что крылатая хищница попала под колеса автомобиля. Несмотря на тяжесть травм, добровольцы выходили ее и в начале весны отпустили на волю.