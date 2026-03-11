Ричмонд
В Волгограде разнорабочий магазина попался на краже из кассы

Мужчина думал, что его никто не заметит.

В Красноармейском районе Волгограда полиция задержала 25-летнего местного жителя, который решил поправить свое финансовое положение за счет работодателя.

Молодой человек трудился разнорабочим в одном из крупных сетевых магазинов, но честного заработка ему, видимо, не хватало. Парень рискнул и залез в кассу, достав оттуда 15 тысяч рублей.

План сорвался из-за бдительности коллег. Один из сотрудников заметил подозрительные маневры разнорабочего и тут же доложил руководству. Дирекция магазина не стала медлить и вызвала полицию. Оперативники уголовного розыска восьмого отдела быстро вычислили и задержали подозреваемого.

На допросе молодой волгоградец отпираться не стал и во всем сознался. Свой поступок он объяснил банально — тяжелым материальным положением. Деньги у него изъяли, но судимости теперь не избежать.

Против парня возбудили уголовное дело за грабеж, сейчас он находится под подпиской о невыезде. Теперь вместо решения финансовых проблем ему придется думать о защите в суде.

Ранее сообщалось, что в центре города эвакуировали МФЦ.

