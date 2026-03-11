Омского подростка обязали выплатить компенсацию за наезд на ребёнка

Инцидент случился на аллее Олимпийских чемпионов в апреле 2025 года. Подросток 16 лет наехал на ребёнка во время управления самокатом. Мальчику был нанесен лёгкий вред здоровью в виде многочисленных ссадин и кровоподтеков. Мать пострадавшего обратилась в суд с требованием взыскать с виновника компенсацию за причинение морального вреда её сыну в размере 150 тысяч рублей.