Омского подростка обязали выплатить компенсацию за наезд на ребёнка

Суд постановил.

Источник: Freepik

Прокуратура Омской области сообщила о требовании взыскать с подростка моральную компенсацию в пользу мальчика, на которого тот наехал на электросамокате. В случае если у парня не окажется назначенной суммы, суд постановил, что компенсацию обязаны будут выплатить родители несовершеннолетнего.

Инцидент случился на аллее Олимпийских чемпионов в апреле 2025 года. Подросток 16 лет наехал на ребёнка во время управления самокатом. Мальчику был нанесен лёгкий вред здоровью в виде многочисленных ссадин и кровоподтеков. Мать пострадавшего обратилась в суд с требованием взыскать с виновника компенсацию за причинение морального вреда её сыну в размере 150 тысяч рублей.

Суд частично удовлетворил требование родителя мальчика, в ходе чего было решено взыскать с ответчика 100 тысяч рублей. В случае вероятного отсутствия таких денежных средств у подростка, компенсацию взыщут с его родителей. Отец парня не согласился с решением суда и подал на апелляцию, но решением судебной коллегии по гражданским делам решение первой инстанции осталось без изменений.

Ранее мы сообщали о значительном увеличении штрафов за езду детей на электросамокатах.