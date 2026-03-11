В Ростове-на-Дону вскрыли схему реализации наркотиков через сеть аптек

Оперативники изъяли около 35 кг препаратов. По данным следствия, участники схемы использовали для сбыта веществ две аптеки в столице региона. В незаконную торговлю были втянуты как руководители фармацевтических организаций, так и рядовые сотрудники.
При обысках в аптеках и по месту жительства задержанных обнаружили лекарственные препараты с сильнодействующими веществами, на которые отсутствовали необходимые разрешительные документы. У одного из участников группы нашли около 200 рецептурных бланков с печатями медицинских учреждений, у другого — наличные в рублях и иностранной валюте.
Следователи возбудили уголовные дела по ч. 3 ст. 234 УК РФ (незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта). Всем шестерым фигурантам предъявили обвинения и избрали меры пресечения: заключение под стражу, домашний арест и запрет определенных действий.
Сейчас правоохранители проводят мероприятия по установлению всех эпизодов преступной деятельности и выявлению других соучастников.