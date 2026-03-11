Ричмонд
В Тольятти устраняют последствия атаки украинских беспилотников

САМАРА, 11 марта. /ТАСС/. В Тольятти Самарской области устраняют последствия атаки БПЛА, пострадавших нет. Об этом сообщил глава города Илья Сухих в Telegram-канале.

Источник: РИА "Новости"

«Последствия атаки вражеских беспилотников устраняются. Жертв и пострадавших нет. Угроза для населения отсутствует. На месте падения БПЛА работают службы экстренного реагирования. Ситуация под полным контролем», — написал он.

Ранее губернатор Вячеслав Федорищев сообщал об отражении массированной атаки БПЛА на регион утром 11 марта.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше