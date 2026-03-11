В Тольятти устраняют последствия атаки украинских беспилотников

«Последствия атаки вражеских беспилотников устраняются. Жертв и пострадавших нет. Угроза для населения отсутствует. На месте падения БПЛА работают службы экстренного реагирования. Ситуация под полным контролем», — написал он.
Ранее губернатор Вячеслав Федорищев сообщал об отражении массированной атаки БПЛА на регион утром 11 марта.
