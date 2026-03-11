Ричмонд
Спасатели задействовали лодки на воздушной подушке в поисках детей в Звенигороде

В Одинцовском городском округе Московской области продолжаются поиски троих детей, пропавших в районе Звенигорода.

В Одинцовском городском округе Московской области продолжаются поиски троих детей, пропавших в районе Звенигорода. Для обследования акватории Москвы-реки спасатели задействуют лодки на воздушной подушке, сообщили РИА Новости в пресс-службе отделения Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям «Спас Град» по Москве и Подмосковью.

По данным поискового штаба, к месту работ доставили две специальные лодки. Такая техника может передвигаться как по воде, так и по суше.

Как уточнили волонтёры, использование этих лодок необходимо из-за ледовой обстановки на реке. Вниз по течению, куда направлены поисковые группы, могут находиться участки с нагромождением неотколовшегося льда.

Спецтехника позволяет разрушать лед у береговой линии и на поверхности воды. Это необходимо для работы водолазных групп, которые обследуют как дно, так и стык воды и берега.

По информации регионального главка МЧС России, дети пропали в субботу. 13-летняя девочка и двое 12-летних мальчиков ушли гулять и не вернулись домой.

Очевидцы сообщили спасателям, что видели подростков возле Москвы-реки. На берегу были обнаружены следы и личные вещи, в том числе шапка.

В связи с этим основное внимание поисковых работ сосредоточено на акватории реки. Спасатели проводят погружения и обследуют береговую линию. Поисковая операция продолжается.

