Спасатели задействовали лодки на воздушной подушке в поисках детей в Звенигороде

В Одинцовском городском округе Московской области продолжаются поиски троих детей, пропавших в районе Звенигорода. Для обследования акватории Москвы-реки спасатели задействуют лодки на воздушной подушке, сообщили РИА Новости в пресс-службе отделения Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям «Спас Град» по Москве и Подмосковью.
По данным поискового штаба, к месту работ доставили две специальные лодки. Такая техника может передвигаться как по воде, так и по суше.
Как уточнили волонтёры, использование этих лодок необходимо из-за ледовой обстановки на реке. Вниз по течению, куда направлены поисковые группы, могут находиться участки с нагромождением неотколовшегося льда.
Спецтехника позволяет разрушать лед у береговой линии и на поверхности воды. Это необходимо для работы водолазных групп, которые обследуют как дно, так и стык воды и берега.
По информации регионального главка МЧС России, дети пропали в субботу. 13-летняя девочка и двое 12-летних мальчиков ушли гулять и не вернулись домой.
Очевидцы сообщили спасателям, что видели подростков возле Москвы-реки. На берегу были обнаружены следы и личные вещи, в том числе шапка.
В связи с этим основное внимание поисковых работ сосредоточено на акватории реки. Спасатели проводят погружения и обследуют береговую линию. Поисковая операция продолжается.
Читайте также: Фермер смерти: как Роберт Пиктон десятилетиями убивал женщин в Канаде.