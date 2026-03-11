Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Москву эвакуируют девять пострадавших при ракетной атаке ВСУ в Брянске

Бригады медицины катастроф эвакуируют девять человек, пострадавших при ракетной атаке ВСУ в Брянске 10 марта, на лечение в федеральные медицинские центры Москвы. Об этом журналистам сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

Источник: Life.ru

«Бригады службы медицины катастроф в настоящее время проводят медицинскую эвакуацию девяти пострадавших при ракетной атаке украинских боевиков в Брянске в тяжелом и крайне тяжёлом состоянии на лечение в федеральные медицинские центры и больницы города Москвы», — сказал он.

Ещё 20 пострадавших, включая одного ребёнка, продолжают лечение в больницах Брянска. Состояние троих взрослых оценивается как тяжёлое, остальные находятся в среднем состоянии. Кроме того, 13 человек проходят амбулаторное лечение, а также организована поддержка медицинских психологов для всех пострадавших.

Напомним, в результате ракетной атаки в Брянской области погибли шесть мирных жителей. Ещё 37 человек получили ранения. ВСУ нанесли удар по Брянску ракетами Storm Shadow.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.