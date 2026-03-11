В Москву эвакуируют девять пострадавших при ракетной атаке ВСУ в Брянске

Ещё 20 пострадавших, включая одного ребёнка, продолжают лечение в больницах Брянска. Состояние троих взрослых оценивается как тяжёлое, остальные находятся в среднем состоянии. Кроме того, 13 человек проходят амбулаторное лечение, а также организована поддержка медицинских психологов для всех пострадавших.