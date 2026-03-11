Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минздрав: в больницах находятся 20 человек после ракетной атаки на Брянск

В Минздраве России сообщили, что после ракетного удара ВСУ по Брянску лечение проходят больше 30 человек.

Источник: Аргументы и факты

После ракетной атаки ВСУ на Брянск лечение проходят 33 человека, трое находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщил помощник главы Минздрава России Алексей Кузнецов.

По его словам, 20 пострадавших, среди которых один ребенок, находятся в больницах Брянска.

«Состояние троих из них (взрослые) врачи оценивают как тяжелое, остальные — в состоянии средней степени тяжести», — уточнил представитель министерства.

Еще 13 человек находятся на амбулаторном лечении, отметил он.

Украина нанесла ракетный удар по Брянску накануне вечером, 10 марта. Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщал, что погибли шесть человек и 37 получили ранения. Он назвал случившееся терактом.

В больницы Брянска была направлена бригада специалистов федеральных медцентров.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова призвала международные структуры отреагировать на «подлое преступление нацистского режима».

Узнать больше по теме
Татьяна Москалькова: биография омбудсмена по правам человека в РФ
Генерал-майор полиции, депутат Госдумы двух созывов, доктор юриспруденции и философии, кавалер нескольких орденов, активный разработчик законов, направленных на защиту прав человека и борьбу с преступностью. Все это об одном человеке — Татьяне Москальковой, прошедшей путь от простого бухгалтера до российского омбудсмена. Собрали главное из ее биографии.
Читать дальше