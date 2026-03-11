Минздрав: в больницах находятся 20 человек после ракетной атаки на Брянск

После ракетной атаки ВСУ на Брянск лечение проходят 33 человека, трое находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщил помощник главы Минздрава России Алексей Кузнецов.
По его словам, 20 пострадавших, среди которых один ребенок, находятся в больницах Брянска.
«Состояние троих из них (взрослые) врачи оценивают как тяжелое, остальные — в состоянии средней степени тяжести», — уточнил представитель министерства.
Еще 13 человек находятся на амбулаторном лечении, отметил он.
Украина нанесла ракетный удар по Брянску накануне вечером, 10 марта. Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщал, что погибли шесть человек и 37 получили ранения. Он назвал случившееся терактом.
В больницы Брянска была направлена бригада специалистов федеральных медцентров.
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова призвала международные структуры отреагировать на «подлое преступление нацистского режима».