«ЛизаАлерт»: Самолет привлекут к поискам детей, пропавших в Звенигороде

Легкомоторный самолет привлекут к поискам троих детей, пропавших в подмосковном Звенигороде. Об этом в среду, 11 марта, сообщили в пресс-службе поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».
— К поиску подростков в Звенигороде будет привлечен легкомоторный самолет SkyLeader 500 для осмотра акватории реки. Водные и пешие группы продолжают работу в прежнем режиме, — приводит сообщение спасателей ТАСС.
Поиски 13-летней девочки и двух 12-летних мальчиков начались 7 марта. Дети потерялись во время прогулки. К утру 10 марта спасатели и волонтеры обследовали почти 20 километров Москвы-реки в Звенигороде. Позже стало известно, что спасатели расширили поиски, к работе привлекли водолазов аэромобильного отряда «Центроспас» МЧС России.