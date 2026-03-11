«ЛизаАлерт»: Самолет привлекут к поискам детей, пропавших в Звенигороде

Поиски 13-летней девочки и двух 12-летних мальчиков начались 7 марта. Дети потерялись во время прогулки. К утру 10 марта спасатели и волонтеры обследовали почти 20 километров Москвы-реки в Звенигороде. Позже стало известно, что спасатели расширили поиски, к работе привлекли водолазов аэромобильного отряда «Центроспас» МЧС России.