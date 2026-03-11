Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«ЛизаАлерт»: Самолет привлекут к поискам детей, пропавших в Звенигороде

Легкомоторный самолет привлекут к поискам троих детей, пропавших в подмосковном Звенигороде. Об этом в среду, 11 марта, сообщили в пресс-службе поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».

Легкомоторный самолет привлекут к поискам троих детей, пропавших в подмосковном Звенигороде. Об этом в среду, 11 марта, сообщили в пресс-службе поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».

— К поиску подростков в Звенигороде будет привлечен легкомоторный самолет SkyLeader 500 для осмотра акватории реки. Водные и пешие группы продолжают работу в прежнем режиме, — приводит сообщение спасателей ТАСС.

Поиски 13-летней девочки и двух 12-летних мальчиков начались 7 марта. Дети потерялись во время прогулки. К утру 10 марта спасатели и волонтеры обследовали почти 20 километров Москвы-реки в Звенигороде. Позже стало известно, что спасатели расширили поиски, к работе привлекли водолазов аэромобильного отряда «Центроспас» МЧС России.