Столичный суд рассмотрит дело женщины, зарезавшей сожителя в квартире

Суд в Москве рассмотрит уголовное дело женщины, которая зарезала своего сожителя в квартире дома на улице Яблочкова. Об этом в среду, 11 марта, сообщили в пресс-службе столичного Следственного комитета России.
— Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, — рассказали в Telegram-канале ведомства.
Убийство произошло в конце сентября прошлого года. Подозреваемая повздорила со своим сожителем и нанесла ему два ножевых ранения, от которых мужчина скончался на месте. Правоохранители задержали женщину. Она признала свою вину. На время следствия ее отправили в СИЗО.
Другая женщина пыталась убить своего сожителя в подмосковном Егорьевске. Злоумышленница, будучи пьяной, поссорилась с возлюбленным и ударила мужчину ножом в грудь. Он выжил благодаря вовремя оказанной медицинской помощи. Его сожительницу задержали и позднее заключили под стражу.