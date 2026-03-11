Столичный суд рассмотрит дело женщины, зарезавшей сожителя в квартире

Убийство произошло в конце сентября прошлого года. Подозреваемая повздорила со своим сожителем и нанесла ему два ножевых ранения, от которых мужчина скончался на месте. Правоохранители задержали женщину. Она признала свою вину. На время следствия ее отправили в СИЗО.