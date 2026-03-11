Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Столичный суд рассмотрит дело женщины, зарезавшей сожителя в квартире

Суд в Москве рассмотрит уголовное дело женщины, которая зарезала своего сожителя в квартире дома на улице Яблочкова. Об этом в среду, 11 марта, сообщили в пресс-службе столичного Следственного комитета России.

Суд в Москве рассмотрит уголовное дело женщины, которая зарезала своего сожителя в квартире дома на улице Яблочкова. Об этом в среду, 11 марта, сообщили в пресс-службе столичного Следственного комитета России.

— Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, — рассказали в Telegram-канале ведомства.

Убийство произошло в конце сентября прошлого года. Подозреваемая повздорила со своим сожителем и нанесла ему два ножевых ранения, от которых мужчина скончался на месте. Правоохранители задержали женщину. Она признала свою вину. На время следствия ее отправили в СИЗО.

Другая женщина пыталась убить своего сожителя в подмосковном Егорьевске. Злоумышленница, будучи пьяной, поссорилась с возлюбленным и ударила мужчину ножом в грудь. Он выжил благодаря вовремя оказанной медицинской помощи. Его сожительницу задержали и позднее заключили под стражу.