Александру Парамонову продлили домашний арест до 2 апреля

Напомним, Александра Парамонова задержали 12 марта 2025 года. По версии следствия, он может быть причастен к организации коррупционной схемы, действовавшей в учебном заведении с 2019 по 2025 год. Следователи считают, что за деньги студентам обеспечивали поступление, положительные оценки и получение дипломов без фактического обучения.