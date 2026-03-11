Ричмонд
35 кг сильнодействующих веществ изъяли у шестерых задержанных в Ростове

Изъяли 35 кг препаратов и валюту: криминальный бизнес раскрыли в Ростове.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону из незаконного оборота изъяли около 35 кг сильнодействующих веществ. Также были задержаны шестеро предполагаемых участников криминального бизнеса. Об этом рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По информации полиции, сообщники продавали свой товар через две подконтрольные аптеки в донской столице. В серой схеме участвовали как руководители, так и сотрудники фармацевтических организаций.

Во время обысков у подозреваемых нашли лекарства без разрешительных документов. Кроме того, у одного человека изъяли почти 200 рецептурных бланков, заверенных печатями медицинских организаций, у другого — деньги в рублях и иностранной валюте.

Следователи МВД уже завели уголовные дела по статье, связанной с незаконным оборотом сильнодействующих или ядовитых веществ (ч. 3 ст. 234 УК РФ). Задержанных взяли под стражу и домашний арест, для некоторых утвердили запрет определенных действий. Всем предъявили обвинения. Следствие еще ведется.

