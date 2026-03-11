ФСБ задержала диверсанта СБУ, готовившего подрывы самолетов ВС РФ

В рамках подготовки к атакам подозреваемый проводил разведку местности, неоднократно выезжая к военным аэродромам, расположенным в Москве, а также во Владимирской и Ивановской областях. На территории последней при подготовке теракта злоумышленник был задержан оперативниками.