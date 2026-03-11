Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ФСБ задержала диверсанта СБУ, готовившего подрывы самолетов ВС РФ

Агент СБУ задержан при подготовке терактов против авиации ВС РФ. Мужчина готовил подрывы самолетов на аэродромах, используя беспилотники и взрывчатку.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Сотрудники Федеральной службы безопасности пресекли деятельность 35-летнего жителя Владимирской области, подозреваемого в подготовке серии терактов с целью уничтожения авиационной техники Вооруженных сил. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.

По данным ведомства, мужчина по собственной инициативе через мессенджер WhatsApp* вышел на связь с представителем Службы безопасности Украины и выразил готовность к сотрудничеству. Получая указания от куратора, фигурант планировал совершить подрывы самолетов.

«Сотрудник СБУ организовал доставку в Московскую и Калужскую области беспилотных летательных аппаратов, а также взрывчатых веществ, устройств и оборудования, необходимого для совершения диверсионно-террористического акта», — уточнили в ФСБ.

В рамках подготовки к атакам подозреваемый проводил разведку местности, неоднократно выезжая к военным аэродромам, расположенным в Москве, а также во Владимирской и Ивановской областях. На территории последней при подготовке теракта злоумышленник был задержан оперативниками.

*Принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ