ФСБ задержала диверсанта СБУ, готовившего подрывы самолетов ВС РФ

По данным ведомства, мужчина по собственной инициативе через мессенджер WhatsApp* вышел на связь с представителем Службы безопасности Украины и выразил готовность к сотрудничеству. Получая указания от куратора, фигурант планировал совершить подрывы самолетов.
«Сотрудник СБУ организовал доставку в Московскую и Калужскую области беспилотных летательных аппаратов, а также взрывчатых веществ, устройств и оборудования, необходимого для совершения диверсионно-террористического акта», — уточнили в ФСБ.
В рамках подготовки к атакам подозреваемый проводил разведку местности, неоднократно выезжая к военным аэродромам, расположенным в Москве, а также во Владимирской и Ивановской областях. На территории последней при подготовке теракта злоумышленник был задержан оперативниками.
*Принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ