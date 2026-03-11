На омскую студентку мошенники оформили кредит, обманув девушку по проверенной схеме

Полиция Омска расследует дело 20-летней студентки одного из омских колледжей. Девушка поверила незнакомцу о поступившей на ее имя посылке и теперь должна банку 84 000 рублей.
По традиционной схеме обманули молодую омичку телефонные мошенники. Девушка ответила на звонок с незнакомого номера. Неизвестный представился сотрудником службы доставки и рассказал о поступившей на ее имя посылке. Для получения отправления омичке предложили пройти регистрацию по сброшенной в один из популярных мессенджеров ссылке. После того, как студентка выполнила требование, ее страница на портале «Госуслуги» оказалась взломанной.
И тут же на девушку обрушились звонки от неизвестных, запугавших омичку взятием на нее кредита. Растерянная и напуганная студентка, не думая ни о чем, продолжила выполнять требования звонивших. По итогу она перевела взятый в одном из банков на ее имя кредит на указанный «безопасный» счет. Теперь она должна финансовой организации 84 тысячи рублей.