Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Окурок помог найти дачного вора под Гомелем

МИНСК, 11 мар — Sputnik. Судебные эксперты смогли установить личность подозреваемого в серии дачных краж в Буда-Кошелевском районе Гомельской области по окурку, сообщил Государственный комитет судебных экспертиз Беларуси.

Источник: Sputnik.by

Осенью прошлого года в районе произошла серия краж из дачных домов. Неизвестный проникал в законсервированные на зиму постройки и похищал продукты и алкоголь.

«В одном из домов, наиболее “щедром” на угощения, обнаружили окурок. Ценный для следствия объект изъяли и направили в управление Государственного комитета судебных экспертиз по Гомельской области», — сообщили в ГКСЭ.

Во время судебной биолого-генетической экспертизы специалисты выделили генотип мужчины, пригодный для генетической идентификации, после чего данные внесли в базу ДНК.

В январе этого года личность подозреваемого удалось установить. Как оказалось, мужчина ранее уже попадал в поле зрения правоохранительных органов. У него взяли образцы ДНК. Полученный генотип совпал с ДНК, обнаруженной на окурке на месте преступления.

Подозреваемый задержан, по факту краж возбуждено уголовное дело.