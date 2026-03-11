Окурок помог найти дачного вора под Гомелем

Осенью прошлого года в районе произошла серия краж из дачных домов. Неизвестный проникал в законсервированные на зиму постройки и похищал продукты и алкоголь.
«В одном из домов, наиболее “щедром” на угощения, обнаружили окурок. Ценный для следствия объект изъяли и направили в управление Государственного комитета судебных экспертиз по Гомельской области», — сообщили в ГКСЭ.
Во время судебной биолого-генетической экспертизы специалисты выделили генотип мужчины, пригодный для генетической идентификации, после чего данные внесли в базу ДНК.
В январе этого года личность подозреваемого удалось установить. Как оказалось, мужчина ранее уже попадал в поле зрения правоохранительных органов. У него взяли образцы ДНК. Полученный генотип совпал с ДНК, обнаруженной на окурке на месте преступления.
Подозреваемый задержан, по факту краж возбуждено уголовное дело.